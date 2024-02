Gaza : Israël cherche à installer des "poches humanitaires" sans Hamas

par Dan Williams JERUSALEM, 22 février (Reuters) - Israël cherche à recruter des Palestiniens sans lien avec le Hamas pour gérer les affaires civiles dans des secteurs de la bande de Gaza désignés comme terrains d'expérimentation pour une future administration du territoire après la guerre contre le Hamas, a dit jeudi un responsable du gouvernement israélien. Ce plan exclurait également toute personne employée par l'Autorité palestinienne, reconnue par la communauté internationale, a dit cette même source. "Quiconque a pris part, ou n'a pas condamné, le 7 octobre est exclu", a-t-il affirmé. "Nous cherchons les bonnes personnes pour prendre le relais", a expliqué ce haut responsable israélien. "Mais il est clair que cela prendra du temps, car personne ne voudra se manifester s'il pense que le Hamas lui mettra une balle dans la tête." A lire aussi... L'éradication du Hamas de la bande de Gaza, objectif affiché par le gouvernement israélien depuis l'attaque menée par le groupe palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre, conditionnera donc le succès de ces "poches humanitaires", a ajouté ce responsable. Le plan "pourrait être finalisé une fois que le Hamas aura été détruit et ne représentera pas une menace pour Israël ou les Gazaouis", a-t-il dit. La 12e chaîne israélienne, l'une des plus regardées du pays, a rapporté que le quartier de Zeitoun à Gaza était candidat à la mise en place d'une zone d'expérimentation où les commerçants locaux et les représentants de la société civile seraient chargés de la distribution de l'aide humanitaire. L'armée israélienne assurerait la sécurité à la périphérie du quartier, où ses forces ont encore pénétré cette semaine afin d'éliminer les restes d'une brigade du Hamas, selon la chaîne. Le gouvernement israélien n'a pas confirmé l'information. Prié de la commenter, Sami Abou Zouhri, haut responsable du Hamas, a jugé ce projet inutile, confus et voué à l'échec, ajoutant qu'il entraînerait de fait la réoccupation par Israël de la bande de Gaza, évacuée en 2005 par l'armée israélienne. Wassel Abou Youssef, responsable de l'Organisation de libération de la Palestine, a estimé que "tous les efforts d'Israël pour changer la donne géographique et démographique de Gaza n'aboutiront pas". (Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)