Gaza : "Illusoire de croire à tout dispositif sans le Hamas", dit son chef

13 décembre (Reuters) - Le chef du Hamas a déclaré mercredi dans une allocution télévisée que tout dispositif pour la bande de Gaza qui n'impliquerait pas le groupe palestinien était "illusoire". "Nous sommes ouverts à des discussions sur toute idée ou initiative pouvant mettre fin à l'agression (israélienne) et ouvrir la voie à mettre en ordre la maison palestinienne à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Gaza", a dit Ismaïl Haniyeh. Ces commentaires interviennent après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a insisté mardi sur le fait qu'il ne voulait ni du Hamas ni du Fatah - le parti de Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne basée en Cisjordanie - dans la bande de Gaza à l'issue de la guerre. (Reportage Nidal Al-Mughrabi au Caire; version française Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse)