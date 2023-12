Gaza : HRW accuse Israël d'utiliser la famine comme arme de guerre

Crédit photo © Reuters

GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Le groupe international de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a accusé lundi le gouvernement israélien d'utiliser la famine dans la bande de Gaza comme arme de guerre. "Depuis plus de deux mois, Israël prive la population de Gaza de nourriture et d'eau, une politique encouragée ou approuvée par de hauts responsables israéliens et qui reflète une intention d'affamer les civils en tant que méthode de guerre", a déclaré dans un communiqué Omar Shakir, directeur de HRW dans la région. Après le massacre commis par des combattants du Hamas en Israël le 7 octobre, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis de ne pas relâcher les bombardements et le siège de l'enclave côtière, malgré la pression internationale croissante pour protéger les civils. Selon HRW, "les forces israéliennes bloquent délibérément l'approvisionnement en eau, nourriture et carburant ; en même temps, elles entravent intentionnellement l'aide humanitaire, rasent apparemment des terrains agricoles et privent la population civile des biens indispensables à sa survie". L'organisation dit avoir mené le 24 novembre et le 4 décembre des entretiens avec onze Palestiniens déplacés à Gaza qui leur ont "décrit les profondes difficultés qu'ils rencontrent pour se procurer des produits de première nécessité". Elle demande par conséquent à Israël de "cesser d'attaquer des biens nécessaires à la survie de la population civile, lever le blocus de la bande de Gaza et rétablir l'accès à l'électricité et à l'eau". Israël, qui n'a pas réagi aux propos de HRW dans l'immédiat, a ouvert dimanche un point de passage direct pour l'aide à destination de Gaza, pour la première fois depuis le début de sa guerre contre le Hamas, tout en intensifiant ses attaques contre l'enclave palestinienne. Le Conseil de sécurité des Nations unies pourrait se prononcer lundi sur une proposition visant à exiger d'Israël et du Hamas qu'ils facilitent l'accès de l'aide - par voie terrestre, maritime et aérienne. (Reportage Bassam Masoud à Gaza, Henriette Chacar à Jérusalem, Nidal al-Mughrabi au Caire; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)