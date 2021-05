Gaza: France et Egypte continuent de se coordonner pour obtenir une trêve rapide

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al Sissi ont discuté lundi à Paris de la crise de Gaza et sont convenus de "continuer à se coordonner pour favoriser un cessez-le-feu rapide et éviter que le conflit ne s’étende", déclare l'Elysée dans un communiqué.

"Les deux chefs d’Etat ont consacré l’essentiel de leur rencontre à la situation au Proche-Orient. Ils ont partagé leur forte inquiétude face à l’escalade de violences en cours. Ils ont déploré les nombreuses victimes civiles. Ils ont souligné la nécessité absolue de mettre fin aux hostilités", ajoute l'Elysée.

Les hostilités entre Israël et les activistes palestiniens de l'enclave de Gaza sont entrées lundi dans leur deuxième semaine sans aucun signe d'apaisement malgré les appels internationaux à une trêve.

(John Irish, Jean-Stéphane Brosse)