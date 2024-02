Gaza : Fin des pourparlers au Caire en attendant une réunion à Paris

Gaza : Fin des pourparlers au Caire en attendant une réunion à Paris













par Nidal al-Mughrabi LE CAIRE, 23 février (Reuters) - Le Hamas a mis fin aux pourparlers avec des responsables des services de sécurité égyptiens au Caire et attend désormais le résultat d'une réunion qui doit se tenir ce week-end à Paris sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages du mouvement islamiste, a-t-on appris de sources au fait du dossier. Selon une source informée, Israël, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis doivent participer à la réunion dans la capitale française. Les médias israéliens ont rapporté que le gouvernement de Benjamin Netanyahu serait bien représenté à Paris mais deux porte-paroles israéliens ont refusé de commenter cette information. A lire aussi... Deux responsables palestiniens au fait des efforts de médiation menés depuis plus de quatre mois par les pays participants ont confirmé que la réunion aurait lieu. Les négociations les plus récentes sur un cessez-le-feu ont échoué il y a deux semaines après que Benjamin Netanyahu a rejeté la proposition du Hamas d'une trêve de quatre mois et demi qui se terminerait par un retrait de l'armée israélienne, la qualifiant de "délirante". Un responsable du Hamas a déclaré à Reuters que la délégation dirigée par le chef de la branche politique du groupe islamiste exilée au Qatar, Ismaïl Haniyeh, n'avait pas formulé de nouvelle proposition lors de sa visite de trois jours au Caire cette semaine. "Nous avons discuté de notre proposition (précédente) avec eux (les responsables égyptiens) et nous allons attendre leur retour de Paris", a dit le responsable qui a requis l'anonymat. Les efforts diplomatiques s'intensifient à l'approche du mois sacré musulman du ramadan, qui débutera le 10 mars, et alors qu'Israël menace de lancer une offensive terrestre vers Rafah, où une grande partie de la population de Gaza a trouvé refuge. Benjamin Netanyahu a soumis jeudi à son cabinet de sécurité un premier plan officiel pour l'après-guerre à Gaza, spécifiant notamment qu'Israël entend conserver le contrôle de la sécurité dans l'enclave palestinienne après avoir évincé le Hamas du pouvoir. Le Hamas assure pour sa part qu'il ne libérera pas les quelque 130 otages qu'il détiendrait encore sans un accord de cessez-le-feu prévoyant le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza. En attendant l'issue des négociations diplomatiques, les bombardements israéliens et les combats se poursuivent à Gaza. Selon le ministère de la Santé de l'enclave, 104 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à au moins 29.514 le nombre de victimes depuis le 7 octobre. À Rafah, où plus de la moitié des 2,3 millions de Gazaouis sont réfugiés, une frappe aérienne israélienne a fait dix morts dans une maison, selon des témoins. L'armée israélienne a de son côté dit avoir tué des dizaines de combattants du Hamas et neutralisé des caches d'armes dans le secteur de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, ainsi qu'à Zaytoun, dans le Nord. (Reportage de Nidal al-Mughrabi, avec Henriette Chacar à Jerusalem, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)