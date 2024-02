Gaza : Deux otages israéliens tués dans des frappes israéliennes, selon le Hamas

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Deux otages israéliens ont été tués et huit autres grièvement blessés dans les frappes menées par l'armée israélienne ces dernières 96 heures sur la bande de Gaza, annonce dimanche sur la messagerie Telegram le bras armé du Hamas, les Brigades Izz al-Din al-Qassam. "Israël porte la responsabilité totale de la vie des blessés au regard de leurs bombardements continus", déclare l'organisation dans un communiqué. Elle ajoute que la vie des otages blessés est en danger du fait "de l'impossibilité de leur fournir les soins appropriés". Mardi, le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, a déclaré que 31 des 136 otages encore détenus dans la bande de Gaza étaient décédés. Quelque 250 personnes - civils et militaires - avaient été enlevées le 7 octobre dernier lors de l'attaque du Hamas contre l'Etat hébreu, selon des estimations israéliennes. Une centaine a été libérée en novembre dernier dans le cadre d'un échange entre Israël et le Hamas qui a conduit à la libération de 240 prisonniers palestiniens. (Reportage Adam Makary, version française Sophie Louet)