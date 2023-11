Gaza: Des hôpitaux suspendent leur activité alors qu'Israël traque le Hamas

par Nidal al-Mughrabi, Emily Rose et Maayan Lubell GAZA/JÉRUSALEM - Deux grands hôpitaux du nord de la bande de Gaza ont fermé leurs portes à de nouveaux patients dimanche, le personnel déclarant que les bombardements israéliens et le manque de carburant et de médicaments risquent d'entraîner la mort de personnes déjà soignées dans les établissements. Les hôpitaux du nord de l'enclave palestinienne sont bloqués par les forces israéliennes et sont à peine en mesure de soigner les patients qui s'y trouvent, selon le personnel médical. Israël affirme qu'il se concentre sur les combattants du Hamas dans la région et que les hôpitaux devraient être évacués. Le plus grand hôpital de Gaza, Al Chifa, et un autre établissement important, Al Qods, ont tous deux annoncé qu'ils suspendaient leurs activités dimanche. Un chirurgien de l'hôpital Al Chifa a déclaré que le bombardement d'un bâtiment abritant des couveuses avait obligé les équipes médicales à placer des bébés prématurés dans des lits ordinaires, en utilisant le peu d'énergie disponible pour faire fonctionner l'air conditionné afin de les réchauffer. "Nous savons que c'est très risqué", a déclaré le docteur Ahmed El Mokhallalati. "Nous nous attendons à en perdre de plus en plus chaque jour." S'exprimant à l'intérieur de l'hôpital Al Chifa, le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas, Achraf al Qidra, a déclaré à Reuters que les tirs israéliens "terroris(ai)ent le personnel médical et les civils". Israël affirme que le Hamas a placé des centres de commandement sous les hôpitaux et à proximité et que son armée doit les atteindre pour faire libérer les quelque 200 otages que le groupe islamiste a fait en Israël lors d'une série d'attaques, début octobre. Le Hamas nie avoir utilisé les hôpitaux de cette manière. Dimanche, un responsable palestinien informé des négociations sur la libération des otages a déclaré que le Hamas avait suspendu les négociations en raison de la manière dont Israël avait traité l'hôpital Al Chifa. "PERSONNE N'ENTRE, PERSONNE NE SORT" Le Hamas et Israël n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat. Israël estime que la pression militaire est le seul moyen d'obtenir la libération des otages. Les responsables du Qatar, qui assure la médiation des pourparlers, n'ont pas répondu à une demande de commentaire. L'armée israélienne a réitéré dimanche sa proposition d'évacuer les bébés d'Al Chifa, mais des responsables palestiniens ont déclaré que les violents combats à proximité de l'établissement empêchaient toute sortie sécurisée, alors que des nouveau-nés sont morts et que des dizaines d'autres sont menacés par une coupure d'électricité. Selon Achraf al Qidra, trois bébés sur 45 sont morts. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l'hôpital s'était vu offrir du carburant mais qu'il l'avait refusé, sans donner de détails. Selon Mohammad Qandil, médecin à l'hôpital Nasser de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, qui est en contact avec ses collègues sur place, Al Chifa est désormais fermé aux nouveaux blessés. "L'hôpital Chifa ne fonctionne plus, personne n'est autorisé à y entrer et personne n'est autorisé à en sortir", a-t-il déclaré. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré avoir perdu le contact avec l'hôpital et a fait part de son inquiétude à l'égard des personnes qui y sont bloquées. Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que l'hôpital Al Qods était également hors service, le personnel s'efforçant de soigner les personnes déjà sur place avec peu de médicaments, de nourriture et d'eau. "COUPÉ DU MONDE" "L'hôpital Al Qods a été coupé du monde au cours des six ou sept derniers jours. Il n'y a ni entrées, ni sorties", a déclaré Tommaso Della Longa, porte-parole de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Israël a assuré dimanche qu'il était possible d'évacuer en toute sécurité trois hôpitaux du nord de Gaza, dont Al Chifa. Face à l'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, 80 étrangers et plusieurs blessés palestiniens sont passés en Égypte lors des premières évacuations depuis vendredi, selon quatre sources de sécurité égyptiennes. La Pologne a déclaré que 18 d'entre eux étaient ses citoyens, tandis que le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a dit à CBS News que les ressortissants américains seraient évacués de la bande de Gaza dans la journée de dimanche. Au moins 80 camions d'aide ont quitté l'Égypte pour se rendre à Gaza dimanche après-midi, selon deux des sources. La Jordanie a déclaré plus tôt avoir parachuté un deuxième lot dans un hôpital de campagne. Très peu d'aide est entrée à Gaza depuis qu'Israël a déclaré la guerre au Hamas il y a plus d'un mois, après que des commandos islamistes se sont livrés à des massacres de civils dans le sud d'Israël, tuant environ 1.200 personnes et en prenant plus de 200 en otages, selon les autorités israéliennes. Plus de 11.000 personnes ont depuis été tuées à Gaza, dont environ 40% d'enfants, selon les dernier chiffres des services de santé locaux. (Reportage de Nidal al-Mughrabi à Gaza, Maayan Lubell, Maytaal Angel et Emily Rose à Jérusalem ; version française Camille Raynaud, Tangi Salaün et Benjamin Mallet)