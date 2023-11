Gaza : Des habitants de Khan Younès appelés par Israël à évacuer

KHAN YOUNES, bande de Gaza, 16 novembre (Reuters) - L 'armée de l'air israélienne a largué des tracts dans la nuit de mercredi à jeudi sur les faubourgs est de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, appelant la population à évacuer, ce qui suggère des opérations militaires imminentes dans la région. "Pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement vos lieux de résidence et vous diriger vers des abris connus", préviennent sur ces tracts les autorités israéliennes en citant les localités de Khouzaa, Abassan, Bani Souhaila et Al Qarara. "Toute personne se trouvant à proximité de terroristes ou de leurs installations met sa vie en danger, et toute maison utilisée par des terroristes sera prise pour cible", ajoutent-elles. Les bombardements intenses d'Israël sur la bande de Gaza, consécutifs à l'attaque surprise du Hamas dans le sud de l'Etat hébreu le 7 octobre, ont privé d'abri les deux tiers des 2,3 millions d'habitants de l'enclave, selon l'Onu. Des dizaines de milliers de personnes déplacées du nord de la bande de Gaza ont trouvé refuge dans des écoles et sous des tentes à Khan Younès, qui manque d'espace, d'eau et de nourriture pour les accueillir. Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a averti jeudi que des épidémies de maladies infectieuses et de famine dans l'enclave semblaient inévitables compte tenu des conditions de vie désastreuses et d'une importante promiscuité. L'armée israélienne poursuivait par ailleurs jeudi son opération dans et autour de l'hôpital Al Chifa, le plus important de la ville de Gaza, où elle a dit avoir trouvé un centre de commandement et des armes appartenant au Hamas. Reuters n'était pas en mesure de vérifier la situation à l'hôpital jeudi matin, ayant perdu depuis mercredi le contact avec le personnel médical à l'intérieur de l'établissement. (Reportage Nidal al-Mughrabi ; rédigé par Estelle Shirbon, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)