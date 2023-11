Gaza : Des frappes israéliennes à nouveau signalées contre des hôpitaux

GAZA, 10 novembre (Reuters) - Israël a mené dans la nuit de jeudi à vendredi des frappes aériennes contre ou à proximité d'au moins trois hôpitaux de la bande de Gaza, ont déclaré des représentants locaux, des bombardements à même de nuire davantage à un système de santé débordé par des milliers de victimes et de déplacés. "L'occupation israélienne a lancé des frappes simultanées contre plusieurs hôpitaux au cours des dernières heures", a déclaré le porte-parole du ministère gazaoui de la Santé à la chaîne de télévision Al Jazeera Ashraf Al Qidra a indiqué que l'armée israélienne a ciblé la cour de l'hôpital Al Chifa, le principal hôpital de la ville de Gaza, faisant des victimes. Il n'a pas donné de précisions. D'après Israël, le Hamas a installé des centres de commandement et des tunnels sous l'hôpital d'Al Chifa, des accusations rejetées par le groupe palestinien. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'armée israélienne. Reuters n'a pas pu vérifier indépendamment la véracité des propos du porte-parole du ministère gazaoui. L'offensive militaire sans précédent menée par Israël contre la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas, le 7 octobre, a tué des milliers de personnes, dévasté des quartiers entiers de l'enclave et mis en difficulté les hôpitaux, alors que fournitures médicales, eau potable et carburant arrivent à épuisement avec le siège total décrété par Israël. Dix-huit des 35 hôpitaux gazaouis ainsi que 40 centres de santé sont hors service en raison des bombardements ou de la pénurie de carburant, a indiqué le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne. "Avec les bombardements en cours et les combats près (d'Al Chifa), nous sommes profondément inquiets pour le bien-être des milliers de civils sur place, parmi lesquels de nombreux enfants, en quête de soins médicaux et d'un refuge", a déclaré Human Rights Watch via le réseau social X (anciennement Twitter). Ashraf Al Qidra a rapporté des "séries d'attaques directes et de bombardements" contre l'hôpital pédiatrique Al Rantissi et l'hôpital pour enfants Al Nasr. Ces frappes ont incendié des véhicules près de l'hôpital Al Rantissi, a-t-il dit. L'Indonésie a déclaré via son ministère des Affaires étrangères que des explosions sont survenues près de l'hôpital indonésien, dont des parties ont été endommagées, dans le nord de la bande de Gaza. Elle n'a pas indiqué qui était responsable de l'explosion et n'a pas signalé de blessés ou morts. Dans un communiqué, le ministère indonésien des Affaires étrangères a dit "condamner à nouveau les attaques sauvages contre des civils et des biens civils, en particulier des infrastructures humanitaires, à Gaza". L'attaque du Hamas dans des localités israéliennes a fait 1.400 morts, pour la plupart des civils, selon les autorités israéliennes. Environ 240 autres personnes ont été enlevées et détenues depuis lors en otages à Gaza. Des représentants palestiniens ont indiqué jeudi soir que 10.812 personnes, dont environ 40% d'enfants, ont été tuées dans l'offensive israélienne menée depuis le 7 octobre. (Reportage Nidal al-Mughrabi à Gaza, Maytaal Angel, Emily Rose et Maayan Lubell à Jerusalem, Rami Amichay à Tel Aviv, Matt Spetalnick et Humeyra Pamuk à Washington; version française Jean Terzian)