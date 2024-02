Gaza : Des forces israéliennes entrent dans l'hôpital Nasser

Gaza : Des forces israéliennes entrent dans l'hôpital Nasser













Crédit photo © Reuters

JERUSALEM/DOHA (Reuters) - Les forces israéliennes ont pénétré dans l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, pour une opération "précise et limitée" visant le Hamas, a déclaré jeudi l'armée israélienne. Des vidéos diffusées en ligne montrent des images de chaos ponctuées de cris et de coups de feu dans des couloirs envahis de poussière et de fumée. L'opération est menée sur la foi de renseignements crédibles selon lesquels des combattants du Hamas pourraient s'être cachés et avoir détenu des otages dans l'établissement, a dit l'armée israélienne, ajoutant que des dépouilles d'otages pourraient toujours s'y trouver. Un porte-parole du Hamas a dénoncé des "mensonges" d'Israël, qui accuse régulièrement le mouvement palestinien de se servir de civils comme boucliers humains, ce qu'il réfute. A lire aussi... Les autorités de santé de la bande de Gaza, contrôlées par le Hamas, accusent Israël d'avoir forcé l'évacuation des personnes déplacées et de familles du personnel soignant qui avaient trouvé refuge dans l'hôpital. L'enclave palestinienne est la cible d'une vaste offensive aérienne et terrestre israélienne depuis l'attaque du Hamas qui a fait 1.200 morts dans le sud d'Israël le 7 octobre. Le dernier bilan du conflit côté palestinien, fourni jeudi par le ministère de la Santé de Gaza, est de 28.663 morts. (James Mackenzie à Jérusalem, Nidal al Mughrabi à Doha, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)