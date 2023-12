Gaza: Des dizaines de morts lors de frappes israéliennes-médias palestiniens

par Nidal al-Mughrabi et Fadi Shana LE CAIRE/GAZA (Reuters) - Des dizaines de Palestiniens ont été tués à Gaza samedi dans des frappes aériennes israéliennes, ont indiqué les médias palestiniens, après que les États-Unis exhortent Israël à freiner sa campagne militaire et à cibler davantage les dirigeants du Hamas. Au moins 14 personnes sont mortes dans des frappes qui ont touché deux maisons de Jabalia et des dizaines ont été tuées dans le bombardement d'une autre maison située dans la ville, selon l'agence de presse officielle WAFA. L'agence palestinienne a indiqué qu'un grand nombre de civils étaient coincés sous les décombres. L'armée israélienne a déclaré que ses avions avaient pris pour cible un bâtiment à Jabalia après des tirs contre ses forces et la détection de militants du Hamas. Israël a également déclaré que ses forces avaient tué des militants retranchés dans deux écoles de la ville de Gaza et perquisitionné des appartements, à Khan Younis, où se trouvaient des armes. L'armée a aussi annoncé la découverte de ce qu'elle a décrit comme une infrastructure souterraine utilisée par le Hamas. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. Alors que d'intenses combats terrestres se déroulent dans l'étroite bande de Gaza et que les organisations humanitaires mettent en garde contre une catastrophe humanitaire, les États-Unis ont prévenu qu'Israël risquait de perdre le soutien de la communauté internationale en raison de ses frappes aériennes "aveugles" qui tuent des civils palestiniens. Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, en visite en Israël jeudi et vendredi, a transmis le message qu'Israël devait réduire sa campagne militaire et passer à des opérations plus ciblées contre les dirigeants du Hamas, ont indiqué des responsables américains. Au cours de cette visite, les responsables israéliens ont publiquement souligné qu'ils poursuivraient la guerre jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif d'éradication du Hamas, ce qui pourrait prendre des mois. INTENSIFICATION DES COMBATS Washington a laissé entendre vendredi qu'il existait un désaccord avec Israël sur la réduction de la campagne militaire, Jake Sullivan ayant déclaré que le calendrier faisait l'objet de "discussions intensives" entre les alliés. Le 7 octobre, les militants du Hamas ont mené une attaque surprise contre des villes israéliennes, tuant 1.200 personnes et faisant 240 otages. La contre-attaque israélienne a fait près de 19.000 morts, selon les autorités sanitaires de Gaza, et l'on craint que des milliers d'autres personnes soient ensevelies sous les décombres. L'armée israélienne a déclaré vendredi avoir tué trois otages détenus par le Hamas à Gaza après les avoir identifiés à tort comme une menace. Elle a présenté ses condoléances aux familles des otages tués et a déclaré que l'enquête sur l'incident serait "totalement transparente". L'armée a indiqué avoir retrouvé les corps de trois autres otages tués par le Hamas. Israël estime qu'une vingtaine d'otages sur les 130 encore détenus dans la bande côtière sont morts. Les combats se sont intensifiés depuis quinze jours, après la fin d'une trêve d'une semaine. Le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a déclaré qu'Israël était en train de gagner la guerre et d'affaiblir le Hamas, citant la réduction du nombre de roquettes tirées sur Israël. TIRS DE ROQUETTE SUR JÉRUSALEM Mais quelques heures plus tard, et pour la première fois depuis des semaines, des sirènes ont retenti à Jérusalem et des explosions ont retenti dans le ciel à la suite d'au moins trois interceptions par les défenses antiaériennes israéliennes. La branche armée du Hamas a revendiqué l'attaque à la roquette, qu'elle a qualifiée de réponse aux "massacres sionistes contre les civils". La grande majorité des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont été chassés de chez eux au cours des deux derniers mois, souvent à plusieurs reprises. Après le départ de Jake Sullivan, Israël a déclaré qu'il ouvrirait aux transports d'aide le point de passage de Kerem Shalom, principale voie d'accès à Gaza, pour la première fois depuis le début de la guerre, autorisant l'entrée de 200 camions par jour, soit le double de la capacité du point de passage de Rafah. Les organisations humanitaires, qui mettent en garde contre la famine et les maladies, ont longtemps demandé à Israël d'accélérer les livraisons en laissant l'aide entrer directement à Kerem Shalom, à la frontière de l'Égypte, d'Israël et de la bande de Gaza. Les habitants de Gaza ont fait état d'une nouvelle nuit d'intenses combats et de bombardements dans toute l'enclave vendredi, notamment à Sheijaia, Sheikh Radwan, Zeitoun, Tuffah et Beit Hanoun dans le nord, ainsi que dans le centre et la périphérie nord de la principale ville du sud, Khan Younis. "La bande de Gaza s'est transformée en une boule de feu pendant la nuit, nous pouvions entendre des explosions et des coups de feu provenant de toutes les directions", a déclaré à Reuters Ahmed, 45 ans, électricien et père de six enfants, depuis un abri situé dans le centre de la bande de Gaza. "Ils peuvent détruire des maisons et des routes et tuer des civils depuis les airs ou par des tirs aveugles de chars, mais lorsqu'ils se retrouvent face à face avec la résistance, ils perdent." (Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire, Shani et Fadi Shana à Gaza, Henriette Chacar, Ari Rabinovitch et Frank Jack Daniel à Jérusalem, Andrea Shalal, Jeff Mason et Eric Beech à Washington ; rédigé par Michael Perry, version française Benjamin Mallet)