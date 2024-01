Gaza: Blinken poursuit sa tournée diplomatique aux Émirats arabes unis

ABOU DHABI (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'entretient lundi avec des dirigeants aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une initiative diplomatique visant à empêcher que la guerre à Gaza ne s'étende. Le chef de la diplomatie américaine a rencontré le dirigeant d'Abou Dhabi, le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, aux Émirats arabes unis. Il devait ensuite s'entretenir avec le prince héritier Mohammed ben Salmane en Arabie saoudite, dans la ville-oasis d'Al'Ula, avant de se rendre en Israël. Antony Blinken s'est rendu en Jordanie et au Qatar dimanche, cherchant à rassurer les responsables arabes sur le fait que les États-Unis s'opposent au déplacement forcé des Palestiniens hors de la bande de Gaza, affirmant au contraire souhaiter que les voisins d'Israël, à majorité musulmane, jouent un rôle dans la future gouvernance de la bande de Gaza. Il s'agit du quatrième voyage qu'Antony Blinken effectue dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre. Le secrétaire d'État américain demande aux États d'essayer de réduire les tensions déjà responsables des violences en Cisjordanie occupée, au Liban, en Syrie et en Irak, et ayant déclenché des attaques des Houthis sur les voies maritimes de la mer Rouge. Antony Blinken a été rejoint par l'envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, Tim Lenderking, alors que Washington cherche à obtenir un soutien régional pour contrer les attaques des Houthis, alliés à l'Iran, contre la navigation commerciale. "Ces attaques des Houthis nuisent aux populations du monde entier, surtout aux populations les plus pauvres et les plus vulnérables, y compris au Yémen et à Gaza", a déclaré Antony Blinken dimanche au Qatar, précisant que près de 20% du trafic maritime mondial avait été perturbé. Les États-Unis ont frappé des navires houthis et rassemblé une coalition internationale de plus de 20 pays pour participer aux efforts de protection des navires dans les eaux de la mer Rouge près du Yémen, dont une grande partie est contrôlée par les Houthis. Antony Blinken devrait terminer la journée en Israël, où il rencontrera des responsables mardi. Il a déclaré dimanche qu'il évoquerait avec les responsables israéliens l'importance de la protection des civils dans la guerre à Gaza et a réitéré l'objection de Washington aux commentaires de certains membres du gouvernement israëlien appelant à l'expulsion des Palestiniens de Gaza. (Reportage Simon Lewis; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)