Gaza : Au moins 20 morts dans des frappes israéliennes sur Rafah, selon les autorités gazaouies













Crédit photo © Reuters

par Bassam Masoud, Phil Stewart et James Mackenzie GAZA/MANAMA/JÉRUSALEM (Reuters) - Au moins 20 Palestiniens ont été tués par des tirs de missiles et des frappes aériennes d'Israël qui ont touché trois maisons à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont déclaré mardi les autorités sanitaires de l'enclave palestinienne. Depuis le début de l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza contre le Hamas, en représailles à l'attaque meurtrière du groupe islamiste palestinien le 7 octobre dans le sud de l'Etat hébreu, des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rendus à Rafah, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, pour échapper aux bombardements israéliens plus au nord de l'enclave. Tôt dans la journée de mardi, les habitants de Khan Younès, une ville située également dans le sud de la bande de Gaza, ont fait état de violents échanges de coups de feu entre les combattants du Hamas et les forces israéliennes. Des chars et des avions israéliens ont bombardé des zones proches du centre-ville, ont rapporté les habitants. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a également fait état mardi d'au moins 10 morts et 40 blessés dans une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de l'enclave. Selon un bilan communiqué lundi par les autorités sanitaires gazaouies, 19.453 Palestiniens ont été tués et 52.286 blessés depuis l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza. L'attaque du Hamas début octobre sur Israël a fait 1.200 morts tandis que 240 personnes ont été prises en otage et emmenées dans l'enclave palestinienne dirigée par le groupe islamiste. (Reportage Bassam Masoud à Gaza, Nidal al-Mughrabi au Caire, Phil Stewart à Manama et James Mackenzie à Jérusalem ; avec la contribution de d'Adam Makary, Moaz Abd Alaziz et Ari Rabinovitch ; rédigé par Grant McCool, Stephen Coates et Michael Perry ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)