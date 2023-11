Gaza : Accord pour prolonger de deux jours la trêve entre Israël et le Hamas, dit le Qatar

27 novembre (Reuters) - Un accord a été conclu pour prolonger de deux jours la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, a annoncé lundi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. "Le Qatar annonce que, dans le cadre de la médiation en cours, un accord a été conclu pour prolonger la trêve humanitaire de deux jours dans la bande de Gaza", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères sur la plateforme X. Séparément, le Hamas a dit avoir donné son accord pour une prolongation de deux jours de la trêve avec Israël. "Un accord a été conclu avec les frères du Qatar et de l'Égypte pour prolonger la trêve humanitaire temporaire de deux jours, avec les mêmes conditions que lors de la trêve précédente", a déclaré un responsable du Hamas joint au téléphone par Reuters. (Reportage Hatem Maher et Omar Abdel-Razek, avec Nidal al-Mughrabi, Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)