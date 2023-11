Gaza: 15 morts, plusieurs blessés dans une école de l'ONU après une attaque aérienne israélienne

Gaza: 15 morts, plusieurs blessés dans une école de l'ONU après une attaque aérienne israélienne













Crédit photo © Reuters

GAZA (Reuters) - Une attaque aérienne israélienne à Gaza sur une école gérée par l'Onu abritant des personnes déplacées du camp de réfugiés de Jabalia a fait au moins 15 morts et plusieurs dizaines de blessés, a déclaré Mohammad Abu Selmeyah, le directeur de l'hôpital al-Shifa. "Il y a 15 martyrs et on s'attend à ce que le nombre augmente", a décolaré Mohammad Abu Selmeyah qui est également un responsable du ministère de la Santé dans l'enclave dirigée par le Hamas. La directrice de la communication de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Juliette Touma, a confirmé que l'école touchée dans la ville de Gaza était dirigée par les Nations unies. "Au moins un missile a touché la cour de l'école où des tentes avaient été dressées pour accueillir des familles déplacées. Une autre frappe a touché l'intérieur de l'école où des femmes faisaient cuire du pain", a déclaré Juliette Touma par téléphone. "J'étais là quand trois bombes ont explosé, je portais un corps et un autre corps décapité dans mes propres mains", a déclaré un jeune garçon en sanglots dans une vidéo obtenue par Reuters. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé qu'un autre missile israélien avait tué deux femmes à l'entrée de l'hôpital pour enfant de Nasser, blessant plusieurs autres personnes. Les forces israéliennes ont encerclé jeudi la ville de Gaza et ont intensifié leurs frappes pour éliminer le Hamas, après l'attaque du groupe islamiste qui a fait plus de 1.400 morts le 7 octobre. Plus de 9.400 Palestiniens sont morts dans la riposte israélienne, a annoncé le ministère de la Santé de Gaza. Le mois dernier, l'Etat hébreu a ordonné aux civils de quitter le nord de la bande de Gaza, dont la ville de Gaza, qu'il considère comme la base arrière du commandement du Hamas, pour se diriger vers le sud. L'armée israélienne a annoncé l'ouverture aux Palestiniens de la principale autoroute de la bande de Gaza pendant trois heures entre 11H00 et 14H00 GMT. "Si vous vous souciez de vous et de la vie de vos proches, dirigez-vous vers le sud", a écrit l'armée israélienne dans une publication en arabe sur les réseaux sociaux. Entre 800.000 et un million de personnes se sont déjà déplacées vers le sud de l'enclave, alors que 350.000 à 400.000 autres personnes sont restées dans le nord, a déclaré, depuis la Jordanie, David Satterfield, l'envoyé spécial américain. (Reportage par Mohammad Abu Selmeyah; version française Zhifan Liu)