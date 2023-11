Gaza : 15 morts, plusieurs blessés dans une école de l'ONU après une attaque aérienne israélienne

Gaza : 15 morts, plusieurs blessés dans une école de l'ONU après une attaque aérienne israélienne













GAZA, 4 novembre (Reuters) - Une attaque aérienne israélienne à Gaza sur une école gérée par l'Onu abritant des personnes déplacées du camp de réfugiés de Jabalia a fait 14 morts et plusieurs dizaines de blessés, a déclaré Mohammad Abu Selmeyah, le directeur de l'hôpital al-Shifa. "Il y a 15 martyrs et on s'attend à ce que le nombre augmente", a décolaré Mohammad Abu Selmeyah qui est également un responsable du ministère de la Santé dans l'enclave dirigée par le Hamas. (Reportage par Mohammad Abu Selmeyah; version française Zhifan Liu)