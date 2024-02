Gattuso et l'OM, c'est déjà fini !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Recruté il y a cinq mois pour palier le départ de Marcelino, Gennaro Gattuso a quitté son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille ce lundi matin. Une démission qui fait écho aux mauvais résultats actuels du club olympien, n'ayant plus gagné depuis le 17 décembre en Ligue 1. La défaite face à Brest hier soir a été la goutte de trop pour le technicien italien qui estime ne plus pouvoir redresser l'équipe. Une rupture à l'amiable est envisagée entre les deux partis. Pour le remplacer, la direction aimerait faire venir l'ancien sélectionneur de la Côté d'Ivoire Jean-Louis Gasset en intérim jusqu'à la fin de la saison avant de le signer définitivement cet été.