Gasquet en quarts à Winston-Salem, pas Herbert ni Paire

par Arthur Cremers (iDalgo)

Il n'y a plus qu'un rescapé français au tournoi ATP de Winston-Salem. Pour la dernière répétition avant l'US Open, Richard Gasquet continue sa belle semaine. Cette nuit, le Biterrois s'est imposé en deux manches (6-4/7-6(4)) face à la tête de série n°3 Daniel Evans (27ème mondial). Au prochain tour, il affrontera Emil Ruusuvuori, tombeur de Benoit Paire. Ce dernier est revenu à une manche partout hier soir avant de s'effondrer dans la dernière (6-4/4-6/6-1) mais arrivera tout de même à New-York avec une confiance et une envie retrouvées. L'autre joueur tricolore engagé n'a pas tenu la distance contre Marcos Giron. Pierre-Hugues Herbet a en effet cédé en 1h57 et trois sets 4-6/6-3/6-3. Dans les autres matchs des huitièmes de finale, Carreño-Busta, Ivashka, Ymer, Tiafoe et Alcaraz se sont imposés.