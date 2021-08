Garcia s'en sort

par Martin Schmuda (iDalgo)

Le dernier Grand Chelem de l'année, l'US Open, a démarré aujourd'hui. Pour son premier tour, Caroline Garcia s'est sortie d'une situation mal embarquée face à la jeune Harriet Dart. La Française s'est imposée en 2h45 de jeu 6-7(6) 6-4 6-2. Après un premier set en dents de scie, la Lyonnaise s'est battu pour emmener la Britannique dans un combat physique dans les conditions lourdes et humides de New York. En recollant à une manche partout, la 62e joueuse mondiale avait fait le plus dur, son adversaire n'ayant plus assez de forces pour lutter. La numéro une tricolore aura fort à faire au prochain tour face à la tête de série n.19, Elena Rybakina.