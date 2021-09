Ganna médaille d'or

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Filippo Ganna conserve son titre cet après-midi sur le contre-la-montre messieurs de ces championnats du monde disputé à Louvain. Sur les 43,8 kilomètres entre Knokke-Heist et Bruges l’Italien s’est montré le plus rapide (47’47) devant le Belge Wout Van Aert (47’53) deuxième également, l’an passé. Le médaillé d'argent était même en tête à 10 kilomètres de l'arrivée avec 8 dixièmes d'avance, mais Ganna a fini plus fort. Sur ce parcours complètement plat favorable au rouleur, le prodige Remco Evenepoel garde la 3e place pour seulement 2 secondes vis-à-vis de Kasper Asgreen.

À domicile, les Belges ne glanent pas l’or, mais la breloque argentée et bronzée.

Du côté des tricolores, c'est la déception avec Rémi Cavagna qui prend seulement la 14e place à 1´59 de la tête de la course. Benjamin Thomas prend lui la 27e position à 3’28.