Galtier et Nice sans pitié pour Lille

par Arthur Cremers (iDalgo)

Deux journées et voila déjà Lille, champion de France en titre, en difficulté. Les Dogues se sont inclinés 0-4 contre Nice en fin d'après-midi. À cause d'une entame de match désastreuse de leurs adversaires, les Aiglons ont très vite mené grâce aux réalisations de Kasper Dolberg (2') puis Hicham Boudaoui (5'). En fin de première période, Amine Gouiri y est lui aussi allé de son but, sur penalty, pour tripler la mise (45+3'). Dans le second acte, les Lillois ont bien tenté de réagir mais Dolberg a alourdi un peu plus l'addition en s'offrant un doublé et en portant le score à 4-0 (63'). Le tableau d'affichage n'a plus bougé et les Niçois prennent provisoirement la tête de la Ligue 1 avant la suite de cette journée. Lille est 16ème.