Gabriel Attal fera sa déclaration de politique générale le 30 janvier

PARIS, 16 janvier (Reuters) - Le nouveau Premier ministre français, Gabriel Attal, a annoncé mardi à l'Assemblée nationale qu'il prononcerait le 30 janvier sa déclaration de politique générale, pendant laquelle il présentera aux parlementaires les priorités de son gouvernement. "Cette déclaration de politique générale, je souhaite la construire et la nourrir avec l'ensemble des forces représentées dans cet Hémicycle et au Sénat", a dit Gabriel Attal pendant sa première séance de Questions au gouvernement en tant que Premier ministre. Le chef du gouvernement a ajouté qu'il ferait sa déclaration après avoir consulté "l'ensemble des groupes politiques" représentés au Parlement ainsi que les syndicats, soit le 30 janvier et non la semaine prochaine comme attendu jusqu'à présent. Selon plusieurs médias, Gabriel Attal a renoncé à l'idée de solliciter un vote de confiance à l'issue de cette déclaration de politique générale, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre ne l'a pas confirmé explicitement devant les députés mais, à une question de Cyrielle Chatelain, présidente du groupe "écologiste-Nupes" (gauche), qui venait de dénoncer un "régime illibéral", il a répondu en citant la Constitution que "c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre", pas le Parlement. "Ça n'a pas changé pendant les fêtes", a-t-il ironisé. (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)