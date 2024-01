Gabriel Attal fait un geste sur la détaxation du GNR agricole

MONTASTRUC-DU-SALIES, Haute-Garonne, 26 janvier (Reuters) - L e Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé vendredi que le gouvernement renonçait à supprimer progressivement la détaxation du gazole non routier (GNR), l'une des revendications des agriculteurs qui manifestent à travers la France. Le chef du gouvernement a décliné une série de mesures de "simplification" en faveur des agriculteurs en marge d'un déplacement à Montastruc-du-Salies (Haute-Garonne) où l'accompagnaient le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait annoncé en septembre dernier la suppression de la "niche fiscale" du GNR, carburant utilisé par les agriculteurs, dans le cadre des efforts de décarbonation de la France. Une suppression progressive d'ici à 2030, en vertu d'un accord passé avec la FNSEA à l'été 2023. Cette décision a eu pour effet de rehausser depuis le début de l'année le prix du GNR au litre, ce qui grève un peu plus les finances des agriculteurs. "On arrête avec ce système qui est kafkaïen. (...) On va arrêter avec cette trajectoire de hausse sur le GNR", a dit Gabriel Attal en promettant en outre une "remise à la pompe immédiate de l'exonération". (Rédigé par Bertrand Boucey et Sophie Louet)