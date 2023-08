Gabon : Un groupe d'officiers de l'armée annonce avoir pris le pouvoir

Crédit photo © Reuters

LIBREVILLE (Reuters) - Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé mercredi à la télévision avoir pris le pouvoir en raison du manque de crédibilité des récentes élections générales, peu après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle. Les officiers ont dit représenter toutes les forces de sécurité et de défense du Gabon. Ils ont également indiqué que les résultats de l'élection avaient été annulés, que les frontières étaient fermées jusqu'à nouvel ordre et que les institutions d'Etat avaient été dissoutes. "Au nom du peuple gabonais, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime actuel", ont déclaré les officiers. Des coups de feu ont été entendus aux premières heures de mercredi à Libreville, la capitale du Gabon, selon un journaliste de Reuters. Un peu plus tôt, le président du Centre gabonais des élections (CGE) a annoncé qu'Ali Bongo avait remporté un troisième mandat lors de l'élection présidentielle avec 64,27% des voix. Le gouvernement gabonais n'était pas immédiatement joignable pour un commentaire. Ali Bongo a déjà rempli deux mandats à la présidence du pays producteur de pétrole depuis qu'il a succédé à son père Omar Bongo, décédé en 2009 après avoir régné depuis 1967. (Reportage Gerauds Wilfried Obangome, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)