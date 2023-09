Gabon : Un ancien opposant nommé Premier ministre par intérim

LIBREVILLE, 7 septembre (Reuters) - La junte qui a pris le pouvoir la semaine dernière au Gabon a nommé jeudi un ancien chef de file de l'opposition, Raymond Ndong Sima, en tant que Premier ministre du gouvernement de transition. Economiste âgé de 68 ans, Raymond Ndong Sima était devenu un critique virulent du président Ali Bongo, après avoir été son Premier ministre entre 2012 et 2014. Il s'était notamment présenté contre le chef de l'Etat lors de l'élection présidentielle de 2016. Au pouvoir depuis 2009 après avoir succédé à son père Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon pendant 42 ans, Ali Bongo a été renversé la semaine dernière alors qu'il venait d'être annoncé élu pour un troisième mandat. Les officiers putschistes ont désigné à la présidence intérimaire le général Brice Oligui Nguema, qui a promis des réformes et la tenue d'élections libres, bien qu'il n'ait pas fourni de calendrier. La nomination de Raymond Ndong Sima a été annoncée dans un décret lu par des officiers à la télévision. (Reportage de Gerauds Wilfried Obangome, version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)