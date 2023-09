Gabon: Un ancien cadre d'Eramet nommé ministre du Pétrole

Crédit photo © Reuters

LIBREVILLE (Reuters) - La junte qui a pris le pouvoir la semaine dernière au Gabon a nommé samedi Marcel Abeke, ancien directeur de Comilog, filiale gabonaise d'Eramet, au poste de ministre du Pétrole. Marcel Abeke, qui a également été directeur exécutif chargé du développement du groupe en Afrique pour Eramet, occupait depuis le mois de mars les fonctions de Haut-commissaire de la République du Gabon. L'économie gabonaise dépend grandement des exportations de pétrole. Environ 200.000 barils de pétrole brut par jour sont produits dans le pays. Le Premier ministre du gouvernement de transition Raymond Ndong Sima, nommé jeudi, a annoncé la nomination du colonel Maurice Tocui au poste de ministre de l'Environnement. Mays Mouissi, un économiste et consultant basé à Paris, devient ministre de l'Economie. Le brigadier-général Brigitte Onkanowa est quant à elle nommée ministre déléguée à la présidence en charge de la Défense. (Reportage Gerauds Wilfried Obangome, rédigé par Bate Felix; version française Camille Raynaud)