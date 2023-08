Gabon : TotalEnergies dit être "mobilisé" pour la sécurité de ses employés

PARIS (Reuters) - Le groupe pétrolier français TotalEnergies a indiqué mercredi dans un communiqué que sa priorité principale était d'"assurer la sécurité de ses employés et de ses opérations" au Gabon, où un groupe d'officiers de l'armée a annoncé avoir pris le pouvoir. Le groupe n'a pas précisé si ses activités restaient opérationnelles dans le pays alors que la société minière Eramet a pour sa part annoncé la suspension de ses opérations au Gabon. TotalEnergies est présent au Gabon dans l'exploration et la production depuis plus de 80 ans à travers sa filiale TotalEnergies EP Gabon, ainsi que dans le marketing et les services avec son unité TotalEnergies Marketing Gabon. Le groupe, qui compte 350 salariés au Gabon, est aussi acteur dans la distribution de produits pétroliers du pays avec 45 stations. TotalEnergies EP Gabon chutait de 18,63% en Bourse de Paris, à 09h10 GMT. Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé tôt mercredi à la télévision avoir pris le pouvoir, quelques minutes seulement après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle pour un troisième mandat. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Zhifan Liu et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)