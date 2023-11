Gabon : Les militaires prévoient des élections en août 2025

Crédit photo © Reuters

LIBREVILLE (Reuters) - La junte au Gabon prévoit d'organiser des élections en août 2025 après avoir mis fin à des décennies de pouvoir de la famille Bongo lors d'un coup d'Etat militaire en août dernier, a annoncé lundi le comité qu'elle a formé pour organiser la transition vers un régime civil. La date de ces élections figure pour l'instant dans un calendrier "indicatif" qui devra être validé dans le cadre d'un dialogue national. Le comité de transition a aussi annoncé qu'une nouvelle Constitution serait présentée fin octobre 2024 puis soumise à référendum aux alentours de novembre-décembre 2024. Les militaires ont pris le pouvoir au Gabon le 30 août après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo pour un troisième mandat de président à l'issue d'élections entachées de soupçons de fraude. Ali Bongo avait accédé à la présidence en 2009 à la mort de son père Omar Bongo, lui-même au pouvoir depuis 1967. (Reportage Anait Miridzhanian, rédigé par Sofia Christensen, version française Bertrand Boucey, édité par Zhifan Liu)