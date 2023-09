Gabon : Le général Nguema a prêté serment

Crédit photo © Reuters

LIBREVILLE (Reuters) - Le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce lundi devant la Cour constitutionnelle du Gabon au cours d'une cérémonie retransmise par la télévision, succédant au président Ali Bongo, évincé la semaine dernière par un coup d'Etat. Chef de la garde présidentielle, le général Oligui Nguema a mis fin à 56 années de pouvoir de la famille Bongo au Gabon en prenant la tête d'un putsch perpétré le 30 août dernier. Omar Bongo a dirigé le pays à partir de 1967, son fils Ali Bongo lui ayant succédé en 2009. Ce putsch est le huitième survenu en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale depuis 2020. Le précédent est survenu au Niger, où le président Mohamed Bazoum est séquestré par les militaires depuis le 26 juillet. (Gerauds Wilfried Obangome et Nellie Peyton; version française Nicolas Delame)