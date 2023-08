Gabon : L'opposition demande à la junte de terminer le décompte des voix

Gabon : L'opposition demande à la junte de terminer le décompte des voix













LIBREVILLE, 31 août (Reuters) - La principale alliance d'opposition gabonaise a demandé jeudi à la junte qui s'est emparée du pouvoir mercredi après l'annonce de la réélection du président Ali Bongo de mener le processus électoral à son terme en achevant le décompte des bulletins de vote. L'opposition assure que son candidat, Albert Ondo Ossa, a été déclaré battu avant que les résultats définitifs du scrutin ne soient connus. Les opposants se trouvent de fait écartés du pouvoir par la désignation du général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine - la garde prétorienne d'Ali Bongo - comme "président de la transition". (Reportage de Gerauds Wilfried Obangome, rédigé par Tangi Salaün)