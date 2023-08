Gabon : Ali Bongo reconduit président pour un troisième mandat

Crédit photo © Reuters

LIBREVILLE (Reuters) - Le président du Gabon, Ali Bongo, a remporté un troisième mandat lors de l'élection présidentielle en obtenant 64,27% des voix, a annoncé mercredi à la télévision le président du Centre gabonais des élections (CGE). Michel Stéphane Bonda a indiqué tôt mercredi matin que le principal rival d'Ali Bongo, Albert Ondo Ossa, était arrivé deuxième avec 30,77% des voix. L'opposition a dénoncé le scrutin comme frauduleux, alors que les bureaux de vote ont ouvert très tardivement la semaine dernière pour les élections législatives et présidentielle. L'absence d'observateurs internationaux, la suspension de certaines émissions étrangères et la décision des autorités de couper l'accès à internet et d'imposer un couvre-feu dans tout le pays après le scrutin ont suscité des inquiétudes quant à la transparence du processus électoral. Les craintes de voir la période post-électorale entachée de troubles sont vives, alors que le résultat des deux précédents scrutins présidentiels avait été contesté dans la rue. Ali Bongo a déjà rempli deux mandats à la présidence du pays producteur de pétrole depuis qu'il a succédé à son père Omar Bongo, décédé en 2009 après avoir régné depuis 1967. Le Gabon n'a pas de limite constitutionnelle au nombre de mandats d'un président. (Reportage Gerauds Wilfried Obangome, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)