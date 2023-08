Gabon : Ali Bongo placé en résidence surveillée

Gabon : Ali Bongo placé en résidence surveillée













30 août (Reuters) - Le président du Gabon Ali Bongo a été placé mercredi en résidence surveillée, ont annoncé des officiers de l'armée dans une déclaration lue à la télévision après l'annonce plus tôt de leur prise de pouvoir dans le pays. Ali Bongo venait d'être réélu à la présidence pour un troisième mandat mais quelques minutes après l'annonce de sa victoire, des officiers ont annoncé dans une intervention télévisée avoir pris le pouvoir, dénonçant un scrutin tronqué. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)