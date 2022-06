G7: Manifestations pour exiger des actions sur la pauvreté et le climat

BERLIN (Reuters) - Quelque 4.000 personnes ont défilé samedi à Munich pour appeler les dirigeants des pays du G7 à agir contre la pauvreté, le changement climatique et la faim dans le monde et à mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles russes.

Les dirigeants des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Canada et du Japon se réuniront dimanche lors d'un sommet de trois jours à Schloss Elmau, un hôtel de luxe situé dans les montagnes bavaroises, pour tenter d'accroître la pression sur la Russie, dont l'invasion de l'Ukraine a déclenché des phénomènes de pénuries alimentaires et énergétiques.

A Munich, les manifestants portaient des banderoles sur lesquelles on pouvait notamment lire "L'impérialisme commence ici", exigeant que le G7 alloue davantage de fonds à la prévention des crises, à la gestion des conflits civils et au développement économique.

La manifestation était parrainée par plus de 15 organisations, dont WWF Allemagne, Oxfam Deutschland, Greenpeace et Bread for the World.

Les dirigeants du G7 sont sur le point de discuter de la création d'un club pour le climat afin de mieux coordonner la tarification du carbone et d'autres programmes de réduction des émissions. Près de 20.000 policiers ont été déployés pour assurer la sécurité du sommet.

(Reportage Riham Alkousaa et Reuters TV, version française Benjamin Mallet)