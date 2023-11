G7 : Le soutien à l'Ukraine pas affecté par le conflit au Proche-Orient, dit le Japon

par Sakura Murakami et John Geddie TOKYO (Reuters) - Le soutien du G7 à l'Ukraine ne sera pas affecté par le conflit entre Israël et le Hamas, a assuré mardi le Japon alors que les ministres des Affaires étrangères du groupe tiendront mercredi une visioconférence avec leur homologue ukrainien. Les membres du G7 - Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Japon - et des représentants de l'Union européenne sont réunis pour deux jours à Tokyo pour discuter notamment des moyens d'aider l'Ukraine à repousser l'invasion russe et des conséquences du conflit au Proche-Orient. "Notre détermination à maintenir des sanctions strictes contre la Russie et à apporter un soutien fort à l'Ukraine n'a pas faibli du tout, même si la situation au Proche-Orient se détériore", a déclaré la ministre japonaise des Affaires étrangères, Yoko Kamikawa, lors d'une conférence de presse. Après s'être entretenu par la suite avec son homologue japonaise, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dit lui aussi que le "soutien durable" à l'Ukraine était un sujet clé, tout en soulignant l'importance de discuter des conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas. Après la précédente réunion du G7, en septembre, un responsable américain avait déclaré que les membres du groupe avaient pris acte du fait que la Russie avait décidé de mener une guerre d'usure en Ukraine, et que cela nécessitait la mise en place d'un soutien militaire et économique durable en faveur de Kyiv. LE CONFLIT À GAZA DIVISE Le G7, qui avait été parmi les premiers à adopter des sanctions contre la Russie après l'invasion du 22 février 2022, envisage de les étendre au secteur des diamants. Le Groupe des sept a beaucoup plus de facilité à parler d'une seule voix sur l'Ukraine que sur le conflit entre Israël et le Hamas, qui n'a fait l'objet que d'une seule déclaration commune depuis l'attaque lancée contre Israël par le groupe islamiste le 7 octobre, et le bombardement massif de la bande de Gaza mené en représailles par l'armée israélienne. Lors de la réunion de Tokyo, le G7 prévoit d'insister sur la nécessité d'une pause dans les combats pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile de Gaza, a déclaré Yoko Kamikawa. Le Japon, président en exercice du G7, a adopté une approche prudente face à ce conflit, résistant aux pressions visant à s'aligner trop nettement sur la position pro-israélienne des États-Unis. Yoko Kamikawa a néanmoins assuré à l'issue de son entretien avec Anthony Blinken que leurs deux pays étaient "unis" sur cette question. Les divisions entre membres du G7 sont également évidentes aux Nations Unies, où la France a voté le 26 octobre en faveur d'une résolution appelant à une trêve humanitaire à Gaza, tandis que les États-Unis s'y opposaient et que les autres pays du groupe préféraient s'abstenir. Yoko Kamikawa a assuré qu'une "sorte de déclaration" serait publiée sur le sujet à l'issue de la réunion de Tokyo, sans en détailler le contenu. (Reportage de Sakura Murakami, Tim Kelly et John Geddie, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)