G20: Les discussions sur la restructuration de la dette ralenties par des divergences et un faible taux de participation

GANDHINAGAR, INDE (Reuters) - Les discussions sur la restructuration de la dette ont peu progressé lors de la troisième réunion des ministres des Finances des pays du G20 en Inde, le bloc n'ayant pas été en mesure de surmonter ses principales divergences et la faible participation en raison de problèmes intérieurs. Les ministres des Finances des pays du G20 se sont réunis dans l'État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, dans l'espoir d'obtenir des accords sur la restructuration de la dette des pays vulnérables, l'impôt minimum mondial et des réformes des banques multilatérales de développement (BMD). "Nous n'avançons pas beaucoup sur la question de la restructuration de la dette", a déclaré lundi à Reuters un haut responsable qui participait à la réunion. Le mois dernier, la Zambie a conclu un accord pour restructurer 6,3 milliards de dollars (5,61 milliards d'euros) de dettes envers des gouvernements étrangers, ce qui a été considéré comme une avancée pour les pays endettés du monde entier qui ont dû faire face à de longues négociations avec leurs créanciers. Toutefois, les pays du G20 n'ont pas accepté d'utiliser la Zambie comme modèle pour d'autres restructurations et la plupart sont restés réticents à l'idée d'accorder de nouveaux prêts aux pays vulnérables, alors que de nombreux pays membres du G20 sont confrontés à des difficultés économiques dans leur propre pays, a déclaré le fonctionnaire. Les ministres de nombreux pays ont choisi de ne pas participer à la réunion, ce qui a contribué à la lenteur des progrès sur la question, a déclaré un deuxième fonctionnaire, ajoutant que 13 ministres des Finances ont assisté à l'événement. Les États-Unis ont, quant à eux, envoyé la plus grande délégation, dirigée par la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Des responsables ont déclaré que plusieurs ministres des Finances avaient été contraints de ne pas venir aux réunions en raison de problèmes intérieurs "prioritaires". Les ministres des Finances du Japon, de l'Australie, du Canada, de l'Indonésie, de Corée du Sud, de l'Indonésie, d'Afrique du Sud, ainsi que des États-Unis et de l'Inde étaient présents. L'Argentine, le Brésil, la France et le Mexique n'ont envoyé que des officiels de rang inférieur, ont ajouté des sources proches du dossier. Les ministres allemands et britanniques n'ont pas assisté à la réunion. Cependant, le chef de la banque centrale allemande, Joachim Nagel, était présent. Les réunions de deux jours qui ont débuté lundi sont considérées comme essentielles pour donner le ton au sommet des dirigeants du G20 en septembre à New Delhi. (Reportage Sarita Chaganti Singh et Shivangi Acharya, avec la contribution d'Aftab Ahmed ; version française Lina Golovnya)