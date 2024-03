G20 : Le Brésil souhaite un texte sur la fiscalité internationale d'ici juillet

SAO PAULO, 29 février (Reuters) - Le Brésil, qui assure la présidence du G20, souhaite qu'une déclaration sur la fiscalité internationale soit élaborée d'ici le mois de juillet, a déclaré jeudi le ministre brésilien des Finances. Fernando Haddad a déclaré à l'ouverture de la réunion des ministres des Finances des pays membres du G20 que le Brésil s'attendait à ce que la déclaration soit "équilibrée mais ambitieuse". Il avait déjà annoncé mercredi que le Brésil proposerait des débats sur un impôt minimum mondial sur la fortune, ce qui pourrait ajouter une nouvelle dimension à la coopération internationale en matière de fiscalité. Le Brésil, qui s'est engagé à lutter contre les inégalités durant sa présidence du G20, entend se concentrer sur les domaines où un consensus peut être obtenu et mettre de côté les divergences géopolitiques afin de faire avancer l'élaboration de la déclaration. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré mercredi que la France soutenait la mise en place d'un impôt minimum mondial sur les milliardaires. (Reportage Marcela Ayres; version française Camille Raynaud, édité par)