G20: La Russie prend part à un sommet qui devrait être dominé par la guerre en Ukraine

NUSA DUA, Indonésie (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du G20 se réuniront jeudi et vendredi à Bali, en Indonésie, pour participer à un sommet qui devrait être assombri par la guerre en Ukraine.

La ministre allemande des Affaires étrangères a déclaré que la Russie ne devrait pas utiliser le sommet comme une plate-forme, en raison du conflit en Ukraine.

"Il est dans l'intérêt de tous de garantir le respect des lois internationales. C'est le dénominateur commun", a indiqué Annalena Baerbock dans un communiqué.

Ce sera la première fois que les ministres des Affaires étrangères du G20 rencontreront le ministre russe Sergueï Lavrov depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine en février.

Sergueï Lavrov prévoyait de rencontrer certains de ses homologues en marge du sommet, selon l'agence de presse russe TASS, mais plusieurs ministres, tels Annalena Baerbock ou le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, ont exclu cette possibilité.

Le G20, groupe des 20 économies les plus développées, comprend des pays occidentaux qui ont accusé Moscou de crimes de guerre en Ukraine et lui ont imposé des sanctions, mais aussi des pays comme la Chine, l'Indonésie, l'Inde et l'Afrique du Sud qui n'ont pas suivi ce mouvement.

