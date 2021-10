G20: Biden va appeler les pays producteurs d'énergie à ouvrir les vannes

par Andrea Shalal et Jeff Mason

ROME (Reuters) - Le président des États-Unis, Joe Biden, va appeler samedi les principaux pays producteurs d'énergie du G20 à augmenter leur production afin de conforter la reprise économique mondiale, a déclaré un haut responsable de l'administration américaine avant l'ouverture d'un sommet réunissant à Rome les dirigeants des plus grandes économies mondiales.

Les responsables du G20 doivent discuter également des efforts déployés pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 et annoncer la création d'une structure dédiée qui aura pour mission d'améliorer la coordination et la planification pour prévenir la prochaine pandémie.

Ils devraient également approuver un accord soutenu par plus de 130 pays visant à établir un nouvel impôt minimum mondial pour les entreprises.

Les membres du G20 restent toutefois divisés sur un certain nombre de questions. Avec la flambée des prix du pétrole et du gaz, des pays producteurs d'énergie tels que la Russie et l'Arabie saoudite n'ont pas suffisamment augmenté leur production pour satisfaire les pays grands consommateurs d'énergie, qui s'inquiètent des risques de pénuries et de l'impact sur l'inflation.

La flambée des prix du gaz naturel, dont le prix de référence en Europe a augmenté de près de 600% cette année, a été alimentée par le faible niveau des stocks et l'augmentation de la demande à mesure que les économies se remettent de la crise du COVID-19.

Le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, a soulevé des questions similaires lors d'une visite à Bruxelles ce mois-ci, pointant du doigt la Russie pour son "utilisation de l'énergie comme outil de coercition, comme arme politique".

"Certains grands producteurs d'énergie disposent d'une capacité de réserve, et nous les encourageons à l'utiliser pour assurer une reprise plus forte et plus durable dans le monde", a déclaré un membre de l'administration Biden, sans identifier de pays en particulier.

Il a ajouté que les dirigeants du G20 ne viseraient pas spécifiquement l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont fait partie l'Arabie saoudite, et ne fixeraient aucun objectif en matière de production d'énergie.

Le président russe Vladimir Poutine n'assistera pas au sommet en personne, mais il devrait y participer virtuellement.

Au cours de leurs échanges sur l'économie, les dirigeants du G20 soutiendront également un accord conclu par plus de 130 pays sur un impôt mondial minimum sur les sociétés de 15%, qui pourrait se traduire par quelque 60 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires par an pour les seuls États-Unis, a déclaré le même responsable.

(Reportage Andrea Shalal et Jeff Mason, version française Jean-Michel Bélot)