Fusion géante à 25 milliards de dollars dans le transport ferroviaire nord-américain

Crédit photo © Reuters

par Nandakumar D, Ann Maria Shibu et Rebecca Spalding

(Reuters) - Canadian Pacific Railway a annoncé dimanche l'acquisition de Kansas City Southern (KCS) pour 25 milliards de dollars (21 milliards d'euros), ce qui va donner naissance au premier réseau ferré entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, avec l'objectif de profiter de l'essor attendu du transport de fret entre ces trois pays après l'entrée en vigueur en juillet dernier de leur nouvel accord commercial.

Cette fusion va notamment permettre de relier dans un système intégré des ports nord-américains du Pacifique, de l'Atlantique et du golfe du Mexique.

Les actionnaires de Kansas City Southern vont recevoir 0,489 action Canadian Pacific et 90 dollars en numéraire pour chaque titre apporté, ce qui valorise KCS à 275 dollars par action, soit une prime de 23% par rapport au cours de clôture de vendredi, ont dit les deux compagnies dans un communiqué commun.

Dette incluse, le montant de l'opération s'élève à 29 milliards de dollars.

Elle doit encore obtenir l'aval des autorités américaines, qui n'ont pas toujours donné leur feu vert à des projets de rachat de compagnies ferroviaires aux Etats-Unis par des groupes canadiens.

"Je ne vais pas faire de suppositions" quant à un éventuel blocage de ce projet par les autorités américaines, a dit à Reuters le directeur général de Canadian Pacific, Keith Creel.

Il a néanmoins jugé logique une validation de cette transaction en l'absence de chevauchement entre les réseaux des deux groupes.

Il s'agit de la plus grosse opération de fusion-acquisition annoncée en 2021 et du plus important mariage entre deux compagnies ferroviaires.

Dans un communiqué, Keith Creel a affirmé que cette fusion allait permettre de nourrir une concurrence nécessaire sur le marché du transport en Amérique du Nord alors que le nouvel accord commercial USA-Mexique-Canada rend encore plus importante qu'auparavant l'intégration des chaînes d'approvisionnement sur le continent.

Les deux groupes assurent en outre que leur mariage sera bénéfique sur le plan de l'environnement puisqu'il devrait réduire le trafic des poids lourds sur les autoroutes américaines au profit d'un transport de fret par voie ferrée.

Keith Creel restera le directeur général de ce nouvel ensemble, qui sera basé à Calgary.

(Nandakumar D et Ann Maria Shibu à Bangalore; Rebecca Spalding et Greg Roumeliotis à New York; Version française Bertrand Boucey)