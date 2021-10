Fusillade meurtrière à Beyrouth en pleines tensions autour de l'enquête sur l'explosion au port

par Maha El Dahan, Tom Perry et Laila Bassam

BEYROUTH (Reuters) - Six manifestants chiites ont été abattus jeudi à Beyrouth par des tireurs embusqués pendant un rassemblement à l'appel du Hezbollah et de ses alliés d'Amal contre le juge d'instruction qui dirige l'enquête sur l'explosion meurtrière du 4 août 2020 dans le port de la capitale libanaise.

Il s'agit des violences civiles les plus meurtrières à Beyrouth depuis 2008, avec des scènes rappelant la guerre civile de 1975-1990 dont les FL et le Hezbollah furent deux acteurs majeurs, d'autant plus qu'elles se sont déroulées à Tayouneh où passait l'ancienne ligne de front entre quartiers chiites et chrétiens.

Ces incidents, qui ont aussi fait des dizaines de blessés, illustrent l'escalade de la crise autour de l'enquête sur l'explosion dans le port ayant fait plus de 200 morts et ravagé des pans entiers de la capitale libanaise, alors même que le gouvernement tente de lutter contre l'une des pires crises économiques de l'histoire du pays.

Neuf personnes, dont un ressortissant syrien, ont été arrêtées par l'armée, a indiqué celle-ci via Twitter, ajoutant qu'elle restait déployée dans la zone pour empêcher un éventuel regain des violences.

Le Hezbollah a mis en cause les Forces libanaises (FL), une ancienne milice chrétienne dirigée par Samir Geagea qui avait appelé mercredi les Libanais à ne pas céder aux "intimidations" du puissant mouvement chiite.

Le ministre de l'Intérieur, Bassam Mawlawi, a déclaré que des snipers ont ouvert le feu en visant les têtes de manifestants.

Dans un communiqué, les FL ont rejeté ces accusations, condamné les violences et reproché au Hezbollah d'être à l'origine de celles-ci en raison de ses "incitations" contre le juge Tarek Bitar, en charge de l'enquête sur l'explosion dans le port.

Les violences pourraient servir de prétexte pour ralentir davantage ou mettre fin à l'enquête sur l'explosion dans le port, alors que le Hezbollah et ses alliés ont répété que la poursuite des travaux du juge Tarek Bitar aurait pour conséquence de diviser le pays.

PARIS ET WASHINGTON DEMANDENT UNE ENQUÊTE IMPARTIALE

Michel Aoun a promis que les responsables de la fusillade seraient traduits devant la justice. "Il est inacceptable que des armes soient une fois de plus le moyen de communication entre des rivaux libanais", a dit le chef de l'Etat lors d'une allocution télévisée, annonçant par ailleurs une journée de deuil national vendredi.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et à la télévision durant l'attaque, on pouvait entendre de longues rafales d'armes automatiques tandis que des personnes couraient pour se mettre à couvert. Des journalistes de Reuters ont aussi entendu des explosions qui seraient dues à des tirs de roquettes RPG en l'air.

L'armée libanaise a déclaré que la fusillade a éclaté alors que les manifestants rassemblés à l'appel du "Parti de Dieu" pro-iranien et d'Amal, pour réclamer la démission du juge Tarek Bitar, ont quitté les quartiers chiites du sud de Beyrouth pour se diriger vers le palais de justice.

Une source militaire a déclaré à Reuters que les premiers coups de feu avaient retenti dans le quartier majoritairement chrétien d'Aïn el Remmaneh, avant de dégénérer en échanges de tirs. Cette source a évoqué la mort d'une femme tuée par une balle perdue dans son appartement.

Tous les morts sont des manifestants, a rapporté le ministère de l'Intérieur, faisant référence aux chiites.

Le Hezbollah et Amal ont affirmé que les FL avaient placé des tireurs sur les toits de plusieurs immeubles d'où ils ont tiré sur le cortège qui passait en contrebas, avec pour objectif de plonger le Liban dans la guerre.

Alors que le Premier ministre Najib Mikati appelait au calme, l'armée s'est massivement déployée dans la zone autour de Tayouneh, prévenant qu'elle ouvrirait le feu contre toute personne armée se présentant dans la rue.

Des coups de feu ont retenti pendant plusieurs heures.

Les manifestants ont été pris pour cible peu après le classement sans suite par la justice libanaise d'une nouvelle plainte déposée contre Tarek Bitar.

La plainte déposée par deux ex-responsables libanais, dont l'un, Hassan Khalil, ancien ministre des Finances et membre du mouvement chiite Amal, fait l'objet d'un mandat d'arrêt, avait entraîné la suspension des investigations en début de semaine. Celles-ci devraient théoriquement pouvoir reprendre.

La France, qui s'est fortement impliquée pour permettre la formation d'un gouvernement libanais et la reconstruction du pays dont l'économie est au bord de la faillite, a souhaité que la justice libanaise puisse "travailler de manière indépendante et impartiale". Les Etats-Unis ont exprimé le même souhait.

Tarek Bitar souhaite entendre nombre de personnalités politiques libanaises qu'il soupçonne de négligence dans la gestion du stock de nitrate d'ammonium à l'origine de la déflagration.

Soupçonné de ne pas être étranger à la présence de cette substance explosive sur le port de Beyrouth, le Hezbollah a orchestré une campagne de dénigrement contre le magistrat en l'accusant d'être politisé et de partialité.

(Maha El Dahan, Alaa Kanaan, Laila Bassam, Mohamed Azakir et Tom Perry; version française Tangi Salaün et Jean Terzian, édité par Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)