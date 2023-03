Fusillade dans une école à Nashville, six morts dont des enfants

par Kevin Wurm NASHVILLE, Tennessee (Reuters) - Trois enfants et trois adultes ont été tués lundi matin dans une fusillade dans une école presbytérienne privée à Nashville, dans l'Etat américain du Tennessee, avant que l'assaillante, une femme âgée de 28 ans munie de deux fusils semi-automatiques, soit abattue par la police, ont déclaré les autorités. Aucune information n'a été communiquée dans l'immédiat sur l'éventuel motif de cette attaque, survenue peu après le début des cours à l'école primaire du Covenant, qui regroupe environ 200 élèves de niveaux maternelle et élementaire, selon son site officiel. Un manifeste rédigé par l'assaillante, identifiée comme Audrey Halle, a été retrouvé et est en cours d'analyse par les autorités, a indiqué le chef de la police. S'exprimant lors d'une conférence de presse, John Drake a déclaré que la suspecte, qui aurait agi seule, disposait de plans de l'école et avait pénétré dans l'établissement en faisant feu contre l'une des portes. Résidente de Nashville, elle s'est procuré légalement et localement deux des armes dont elle était munie pour l'attaque, a-t-il ajouté. Elle pourrait avoir été scolarisée dans cet établissement par le passé. Plus tôt dans la journée, un porte-parole de la police a indiqué que celle-ci a été avertie à 10h13, heure locale, d'une fusillade à l'école du Covenant, où les officiers ont pu entendre des coups de feu provenant du deuxième étage. Deux policiers, membres d'une équipe de cinq agents arrivée la plus rapidement sur les lieux, ont alors échangé des coups de feu avec la suspecte, laquelle était armée d'au moins deux fusils semi-automatiques et d'un pistolet, a déclaré Don Aaron. L'assaillante, présentée dans un premier temps par la police comme une adolescente, a été abattue à 10h27 dans une zone qui servait de hall d'accueil, a-t-il ajouté devant des journalistes. Depuis Washington, le président Joe Biden a appelé le Congrès américain a adopté une loi renforçant le contrôle des armes à feu. "Nous devons faire plus pour stopper la violence par armes à feu", a déclaré le locataire démocrate de la Maison blanche. Les fusillades de masse sont devenues des événements courants aux Etats-Unis. Il est cependant rare qu'elles soient commises par des femmes. D'après le site K-12 School Shooting Database, qui répertorie tout coup de feu dans des établissements scolaires aux Etats-Unis, 89 fusillades ont eu lieu depuis le début de l'année. En 2022, 303 incidents impliquant des armes à feu dans des écoles ont été recensés, un record depuis la création de cette base de données en 1970. Trois enfants blessés par balles, tous âgés de neuf ans, ont été déclarés morts après leur arrivée à l'hôpital pour enfants Monroe Carell Jr., a déclaré un porte-parole de l'hôpital dans un communiqué. Trois sexagénaires, salariés de l'école, ont aussi été abattus par l'assaillante, a annoncé la police, précisant qu'aucune autre personne n'avait été blessée. (Reportage Kevin Wurm à Nashville, avec Kanishka Singh, Tyler Clifford, Rich McKay, Brad Brooks, Joseph Ax et Brendan O'Brien; version française Jean Terzian)