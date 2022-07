Fusillade dans un centre commercial au Danemark, plusieurs morts

COPENHAGUE (Reuters) - Plusieurs personnes ont été tuées dimanche dans une fusillade qui a eu lieu dans un centre commercial de Copenhague, au Danemark, a fait savoir la police danoise.

Le suspect, un homme de 22 ans, de nationalité danoise, a été arrêté. La police dit ne pas pouvoir exclure le fait qu'il s'agisse d'un attentat terroriste.

"Il y a plusieurs blessés et nous savons aussi qu'il y a plusieurs morts", a dit le chef de police Soren Thomassen en conférence de presse, en ajoutant que les autorités avaient lancé une vaste opération de recherche dans la région de Seeland.

Le chef de police n'a pas souhaité parler des motifs éventuels du suspect et n'a pas dit non plus si ce dernier était connu des services de police.

Les forces de l'ordre de Copenhague avaient écrit sur Twitter que des policiers avaient été envoyés au centre commercial Field's, dans la capitale, tard dimanche après avoir été informés de coups de feu. Ils ont conseillé aux personnes présentes sur place de ne pas bouger et d'attendre leur aide.

Aucune indication ne laisse penser que d'autres tireurs étaient présents, selon les autorités.

La direction du principal hôpital de Copenhague, Rigshospitalet, a dit à Reuters que l'établissement avait reçu "un petit groupe de patients" pour des soins, et que du personnel supplémentaire, notamment des chirurgiens et des infirmières, avaient été appelés en renfort.

Des médias locaux ont diffusé des images sur lesquelles on peut voir des policiers lourdement armés sur les lieux ainsi que des personnes courant pour sortir du centre commercial.

Des images diffusées par le tabloïd Ekstra Bladet montrent les services de secours emmener une personne dans une ambulance.

"Les gens ont d'abord pensé que c'était un voleur (...) Et j'ai soudainement entendu des coups de feu et je me suis jetée sous le comptoir dans le magasin", a dit Rikke Levandovski, témoin de la scène sur la chaîne de télévision TV2.

"Il a juste tiré dans la foule, pas en direction du plafond ou du sol", a-t-elle ajouté.

Le centre commercial Field's, qui est le plus grand centre commercial du Danemark, contient des magasins, des restaurants et des parkings. Il est situé à cinq kilmètres au sud du centre-ville de Copenhague.

Un évènement qui devait célébrer la fin des trois étapes du Tour de France au Danemark, et qui devait être présidé par le prince héritier ainsi que par la Première ministre Mette Frederiksen, a été annulé, a fait savoir la Maison royale sur son site internet.

(Reportage de Stine Jacobsen et Nikolaj Skydsgaard, version française Caroline Pailliez)