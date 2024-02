Fusillade à Kansas City près d'une parade célébrant la victoire au Super Bowl

(Reuters) - Une fusillade survenue mardi aux alentours de la principale gare ferroviaire de Kansas City, dans l'Etat américain du Missouri, a fait un mort et plusieurs blessés, ont déclaré les autorités, un incident survenu en marge des festivités marquant la victoire de l'équipe de NFL de la ville, les Chiefs, au Super Bowl dimanche. Déployée dans la zone dans le cadre du dispositif de sécurité de la parade organisée pour fêter la victoire des Chiefs, la police a rapidement annoncé l'arrestation de deux personnes armées. La cheffe de la police locale a déclaré qu'une personne a été tuée et entre 10 et 15 autres blessées par balles. S'exprimant lors d'une conférence de presse, Stacey Graves a ajouté que deux suspects étaient en détention. Aucun joueur ni membre du personnel des Kansas City Chiefs n'a été blessé, a indiqué pour sa part le maire de la ville, Quinton Lucas, à des journalistes. A lire aussi... Selon le porte-parole de l'hôpital universitaire de Kansas City, au moins cinq des blessés ont été transportés dans cet hôpital. Keith King a dit ne pas avoir d'informations sur l'état des victimes. Plus tôt, via le réseau social X, la police locale a annoncé que "plusieurs" personnes ont été touchées par balles lors d'une fusillade à côté d'Union Station. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par des témoins montrent des scènes de panique près de la gare, avec des dizaines d'officiers de police, armes au poing, se précipitant vers le bâtiment pendant que des passants couraient dans le sens inverse. Union Station, bâtiment des Beaux Arts vieux de 109 ans, abrite aussi un musée et des attractions pour les touristes. (Reportage Steve Gorman et Dan Whitcomb; version française Jean Terzian)