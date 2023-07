Fusillade à Baltimore, deux morts et 28 blessés

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche dans un quartier résidentiel du sud de Baltimore, aux Etats-Unis, a fait deux morts et 28 blessés, dont plusieurs sont dans un état grave, ont rapporté le police et les autorités municipales. La fusillade a éclaté alors que des centaines de personnes étaient réunies pour un évènement festif, a déclaré un témoin interrogé par la chaîne Fox 45, ajoutant qu'il avait entendu entre 20 et 30 coups de feu. Un responsable de la police, Richard Worley, a déclaré à CNN n'avoir pas d'information concernant des suspects mais que les enquêteurs étaient à l'oeuvre. (Reportage Shivani Tanna et Jahnavi Nidumolu à Bengalore, avec Gursimran Kaur ; version française Elizabeth Pineau)