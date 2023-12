Funérailles de l'émir du Koweït, en présence de son successeur

AL-SIDDIQ, Koweït (Reuters) - Les obsèques de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah, décédé à l'âge de 86 ans, ont eu lieu dimanche en présence de son successeur, Cheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah. Le nouveau dirigeant âgé de 83 ans a versé une larme lors du service de prière auquel assistaient des membres de la famille au pouvoir et du président du Parlement koweïtien. Le défunt, dont le cercueil était recouvert d'un drapeau du Koweït, a été enterré au cimetière de Sulaibikhat aux côtés de ses proches, après une cérémonie de prières à la mosquée Bilal bin Rabah. Cheikh Meshal dirige de facto du Koweït depuis fin 2021, date à laquelle le Cheikh Nawaf, de santé fragile, avait renoncé à la plupart de ses fonctions. Le Koweït, qui détient les septièmes réserves mondiales de pétrole du monde, est limitrophe de l'Arabie saoudite et de l'Irak et se situe de l'autre côté du Golfe, face à l'Iran. Le pays a maintenu des liens étroits avec son allié les États-Unis et il a équilibré ses relations avec ses voisins l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Irak, ancien occupant du pays. Alors qu'il succède officiellement à son demi-frère à la tête du pays membre de l'OPEP, Cheikh Meshal devrait garder la même ligne en matière de politique étrangère, notamment le soutien à l'unité arabe du Golfe, aux alliances occidentales et le souci d'entretenir de bonnes relations avec Riyad. (Reportage Ahmed Hagagy à Al-Siddiq et Alexander Cornwell à Dubaï ; Version française Elizabeth Pineau)