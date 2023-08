Fuite sur l'oléoduc Droujba en Pologne, enquête en cours

VARSOVIE, 6 août (Reuters) - L'opérateur polonais PERN a annoncé avoir détecté samedi soir une fuite sur une section de l'oléoduc Droujba, qui transporte du pétrole de Russie vers l'Europe, et enquête sur la cause de l'incident. La fuite a été détectée près de Chodecz, dans le centre de la Pologne, sur l'une des deux lignes de la section occidentale de l'oléoduc Droujba, par laquelle le pétrole brut atteint l'Allemagne, a indiqué PERN. La deuxième ligne fonctionne normalement et la fuite ne menace pas la santé des résidents, a précisé PERN, qui dit enquêter sur la cause de l'incident. L'approvisionnement des raffineries polonaises n'est pas affecté et l'opérateur est en contact avec se partenaires allemands. L'Allemagne a cessé les achats de pétrole russe en janvier. "Les services de PERN ont creusé jusqu'à l'endroit où l'oléoduc a été endommagé. Des travaux préparatoires sont en cours pour réparer le segment", a indiqué PERN sur le réseau social X, anciennement Twitter, dimanche matin. L'opérateur n'a pas précisé quand la ligne devrait être réparée ni quel était l'impact sur l'approvisionnement de l'Allemagne. Les pompiers et les services d'urgence de PERN sont sur les lieux de l'incident et sécurisent la zone, a indiqué l'opérateur. L'oléoduc Droujba, l'un des plus grands au monde, peut transporter 2 millions de barils par jour. La capacité totale de la section occidentale des deux oléoducs qui transportent du pétrole du centre de la Pologne vers l'Allemagne est de 27 millions de tonnes de pétrole brut par an. L'Europe est en état d'alerte concernant la sécurité de ses infrastructures énergétiques depuis que la Russie a envahi l'Ukraine l'année dernière et que des fuites importantes ont été découvertes sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui relient la Russie à l'Europe en passant sous la mer Baltique. (Reportage Anna Wlodarczak-Semczuk ; version française Kate Entringer)