FTX dépose son bilan, son DG démissionne

SINGAPOUR/LONDRES (Reuters) - FTX, l'une des principales plates-formes d'échange de cryptoactifs du monde, a annoncé vendredi l'ouverture d'une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis et la démission de son directeur général, Sam Bankman-Fried, après une crise de liquidité qui secoue l'ensemble du secteur et a conduit les autorités financières à intervenir.

La société cherchait depuis plusieurs jours à réunir des capitaux frais pour tenter de se relancer mais ses difficultés n'avaient fait qu'amplifier le mouvement de retraits massifs des dépôts par ses clients.

Dans un communiqué diffusé sur Twitter, FTX précise que sa société mère et sa filiale de courtage Alameda Research, tout comme quelque 130 autres entités juridiques du groupe, ont entamé une procédure de placement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites dans l'Etat du Delaware.

John J. Ray III a parallèlement été nommé directeur général du groupe FTX. Sam Bankman-Fried a démissionné mais contribuera à assurer une transition ordonnée, précise le communiqué.

Ces annonces interviennent deux jours après l'abandon du projet de reprise de FTX par son concurrent Binance, qui avait obligé la plate-forme à se mettre en urgence en quête d'investisseurs ou de concurrents susceptibles de lui apporter quelque 9,4 milliards de dollars (9,1 milliards d'euros) selon plusieurs sources.

La fortune de Sam Bankman-Fried, âgé de 30 ans, était estimée par Forbes à environ 17 milliards de dollars il y a seulement deux mois.

La chute de cette figure emblématique du secteur et le dépôt de bilan de FTX risquent d'alimenter les doutes sur la santé financière et la viabilité de l'ensemble des "crypto", quelques mois après l'effondrement du TerraUSD, un "stablecoin", qui avait déjà conduit plusieurs sociétés spécialisées au bord de la faillite.

Le bitcoin, la plus connue des cryptomonnaies, perdait 3,54% à 16930,00 dollars après les annonces de FTX,. Il était tombé mercredi à 15.362 dollars, son plus bas niveau depuis deux ans, avant de regagner du terrain à la faveur du rebond général des marchés mondiaux lié au ralentissement de l'inflation américaine.

Le FTT, le "jeton" créé par FTX plongeait parallèlement de plus de 20%. Sa baisse depuis le début de la semaine dépasse 80%.

Avant même l'annonce de la procédure de sauvegarde, FTX était visée par des enquêtes de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la justice américaine et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l'autorité de supervision des marchés de produits dérivés financiers aux Etats-Unis, selon une source proche des investigations.

De son côté, l'autorité des marchés financiers chypriote a annoncé vendredi avoir demandé mercredi à la branche européenne du groupe de suspendre ses activités.

Sollicité par Reuters, Sam Bankman-Fried n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Reportage Rae Wee à Singapour, Hannah Lang à New York, David Shepardson à Washington, Aishwarya Nair à Bangalore, Georgina Lee à Hong Kong, Elizabeth Howcroft et Alun John à Londres et Jasper Ward aux Bahamas; version française Marc Angrand)