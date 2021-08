Frey humilie le Standard

par Martin Schmuda (iDalgo)

La troisième journée de Jupiler Pro League s'est terminée aujourd'hui entre les gouttes de pluie. Dans l'après-midi, le Royal Antwerp a signé la première victoire de sa saison contre le Standard de Liège (5-2) grâce à leur attaquant, Michael Frey. Le Suisse s'est déchaîné en inscrivant le premier quintuplé de sa carrière (6', 37', 59', 61' 68'). Les réalisations de Muleka (55') et Dragus (77') et l'interruption temporaire de la rencontre à cause de la météo n'ont pas aidé les Rouches à s'en sortir. Dans le match de la soirée, le KV Ostende a fait plonger La Gantoise (1-0) sur un but de Gueye (73'). Les Côtiers montent sur le podium, tandis que les Buffalos restent bloqués dans la zone rouge avec un petit point. Dans les autres résultats de la journée, Louvain et Charleroi se sont neutralisés (1-1) et Anderlecht a enfin trouvé le chemin de la victoire en JPL face à Seraing (3-0).