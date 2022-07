Fraude fiscale : Le parquet espagnol demande plus de huit ans de prison contre Shakira

(Actualisé avec détails)

MADRID, 29 juillet (Reuters) - Le parquet espagnol demande plus de huit ans de prison contre la star colombienne Shakira et une amende de plus de 23 millions d'euros pour une fraude fiscale d'un montant de 14,5 millions d'euros, selon les réquisitions consultées vendredi par Reuters.

La chanteuse, qui a vendu plus de 80 millions de disques dans le monde avec des succès tels que "Hips Don't Lie", a refusé mercredi de sceller un accord - dont les modalités n'ont pas été révélées - avec le parquet, ce qui ouvre la voie à un procès.

Shakira est accusée de ne pas avoir payé d'impôts entre 2012 et 2014, période pendant laquelle elle assure ne pas avoir vécu en Espagne.

Le procureur de Barcelone affirme au contraire dans ses réquisitions que Shakira résidait en Espagne entre 2012 et 2014 et qu'elle avait acheté en mai 2012 une maison à Barcelone, devenue la résidence principale de sa famille. Aucune date n'a encore été fixée pour le procès. Sollicités pour un commentaire, les représentants de l'artiste ont renvoyé à un communiqué diffusé mercredi, dans lequel ils précisent qu'elle est "pleinement convaincue de son innocence" et qu'elle considère les poursuites comme "une violation totale de ses droits".

La chanteuse assure avoir réglé les 17,2 millions d'euros réclamés par le fisc espagnol.

Shakira et son mari, le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué, ont annoncé leur séparation le mois dernier. Shakira, 45 ans, et Piqué, 35 ans, étaient ensemble depuis 2011 et ont deux fils.

(1 dollar = 0,9783 euro) (Rportage Christina Thykjaer; version française Charlotte Lavin, édité par Sophie Louet)