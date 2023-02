Frappes russes contre plusieurs villes d'Ukraine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'armée russe a mené des attaques dans la nuit de jeudi à vendredi contre plusieurs villes d'Ukraine, endommageant des infrastructures. A Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, les autorités ont indiqué que des infrastructures essentielles avaient été la cible d'une dizaine d'explosions et que l'approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau pourrait être perturbé. Aucune victime n'a été signalée. Au moins 17 missiles ont frappé vendredi matin la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays. Le maire a indiqué que des infrastructures énergétiques avaient été visées, ajoutant que les autorités cherchaient à savoir si des victimes étaient à déplorer et quelle était l'étendue des dégâts. (Reportage Olzhas Auyezov; version française Camille Raynaud)